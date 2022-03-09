Морози змусять росіян кидати техніку або сидіти в 40-тонних морозильниках, – The Times

Арктичні повітряні маси принесуть в Україну зниження температури до -10 градусів.

Різке похолодання в Україні, яке синоптики прогнозують на кінець тижня, серйозно ускладнить становище російських військ.

Про це пише британська The Times з посиланням на коментарі військових аналітиків.

Ймовірно, арктичні повітряні маси принесуть в Україну зниження температури до -10 градусів уночі, а в поєднанні з пронизливим вітром можуть відчуватися як усі - 20.

На думку співрозмовників The Times, мороз стримає просування військ РФ. «Солдати змушені будуть або кидати свою техніку, або сидіти у 40-тонних залізних морозильниках», – відзначає видання.

Нагадаємо, за оцінками головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, ворог деморалізований і виснажений.

Росіяни за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 7 березня втратили майже 12 000 своїх військових. Також збройні сили ворога втратили 303 танки, 1036 бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем.