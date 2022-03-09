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УЗ за тиждень доставила майже 9000 тонн вантажів для підтримки постраждалих регіонів, – Кубраков

Через великий об’єм вантажі перевозять не тільки у вантажних, але й у пасажирських вагонах.

УЗ за тиждень доставила майже 9000 тонн вантажів для підтримки постраждалих регіонів, – Кубраков

Лише за перші сім днів березня Укрзалізниця доставила 8 882 тонни гуманітарної допомоги до гарячих точок України. Через великий об’єм вантажі перевозять не тільки у вантажних, але й у пасажирських вагонах. У воєнний час уряд використовує всі логістичні можливості для підтримки постраждалих регіонів.

Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, за допомогою пасажирських вагонів було доставлено вже 3 383 тонни гумдопомоги. І ця динаміка буде тільки зростати.

“Йдеться про першочергові потреби: їжу, воду, ліки, дитячі товари тощо. Усе, що необхідно містам-героям: Харкову, Маріуполю, Чернігову, Волновасі, а також Сумам, Києву та іншим містам, селищам”, - розповідає Кубраков.

За його словами, аби не переганяти напівпорожні пасажирські вагони, після евакуації мирного населення до Західної України їх навантажують гуманітарною допомогою та відправляють назад у східному напрямку.

Завдяки цьому з 1 по 7 березня Укрзалізниця доставила тільки на Харківщину понад 470 тонн допомоги. На Донеччину — 230 тонн. На Київщину — 2 450 тонн. Окрім того, працюють українські автоперевізники. Саме на них припало основне логістичне навантаження, а уряд перебудував усю систему міжнародних автоперевезень, щоб вона працювала на повну. 

“Саме налагоджена логістика є запорукою того, що міста вистоять, а спротив агресору буде лише наростати. Адже на відміну від голодних і дезорієнтованих російських солдатів, яких злочинне керівництво Росії кинуло напризволяще, українці знають, що немає підстав для відчаю, коли вся країна з ними”, - додав міністр інфраструктури.

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