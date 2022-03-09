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Резніков просить не поширювати інформацію про надання Україні зброї: ворог не повинен знати, чого йому чекати

"Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам". 

Резніков просить не поширювати інформацію про надання Україні зброї: ворог не повинен знати, чого йому чекати

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не поширювати повідомлення про надання певними країнами Україні озброєння.

Міністр зазначив, що військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо в період війни.

“Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам. Я розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат”, – написав він.

Резніков пояснив, що це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати.

“Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати! Усю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, ми обов’язково і своєчасно оприлюднимо. Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподіваюсь на розуміння”, – додав він.

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