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МАГАТЕ втратило звʼязок з моніторинговими системами ЧАЕС

Персонал станції працює там з 23 лютого без замін і має обмежений доступ до води, їжі та ліків. 

МАГАТЕ втратило звʼязок з моніторинговими системами ЧАЕС
Фото: пресс-служба президента

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Про це повідомили в агентстві та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"І тому зараз ніхто не розуміє, що саме відбувається в Чорнобилі, хто й що там робить і чим це загрожує регіону. Надзвичайно небезпечна ситуація", – підкреслив Подоляк.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС поки що зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор каже, що може підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою. 

У заяві МАГАТЕ зазначено, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії щодо безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні. 

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працює весь час з моменту захоплення, Росія не дає змоги їх замінити. Персонал має обмежений доступ до води, їжі, ліків. 

Нагадаємо, що російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи. 

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