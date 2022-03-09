МАГАТЕ втратило звʼязок з моніторинговими системами ЧАЕС

Персонал станції працює там з 23 лютого без замін і має обмежений доступ до води, їжі та ліків.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Про це повідомили в агентстві та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"І тому зараз ніхто не розуміє, що саме відбувається в Чорнобилі, хто й що там робить і чим це загрожує регіону. Надзвичайно небезпечна ситуація", – підкреслив Подоляк.

МАГАТЕ несподівано втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на #ЧАЕС. І тому зараз ніхто не розуміє, що саме відбувається в Чорнобилі, хто й чим там займається і чим це загрожує регіону. Надзвичайно небезпечна ситуація. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС поки що зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор каже, що може підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У заяві МАГАТЕ зазначено, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії щодо безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працює весь час з моменту захоплення, Росія не дає змоги їх замінити. Персонал має обмежений доступ до води, їжі, ліків.

Нагадаємо, що російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.