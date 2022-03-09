Російська авіація 9 березня завдала авіаудару по житлових будинках у Лебедині Сумської області. Пошкоджено будівлі на вул. Шевченка.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки оперативним діям рятувальників і місцевого населення з-під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб, з них 2 дитини. Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлові будинки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія бʼє по Сумській області ракетами. Учора внаслідок бомбардування ворожою авіацією Сумщини загинуло 9 людей, зокрема діти.