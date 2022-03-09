Сьогодні в Сумах продовжиться евакуація – виїхати можна з 9:00 по 21:00

Дію гуманітарного коридору із Сум до Полтави було продовжено і на сьогодні, 9 березня. Евакуюватися із Сум можна буде з 9-ї ранку по 21-шу вечора.

Про це в Telegram повідомив очільник Сумської ОДА (ВЦА) Дмитро Живицький.

"Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали в першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", – написав він.

Живицький зауважив, що міська влада Сум спільно з народними депутатами всю ніч шукала транспорт. Він обіцяв додатково повідомити про місце виїзду організованої першої колони в супроводі Червоного Хреста.

Нагадаємо, вчора сумчани евакуювалися до Полтави двома колонами. Перша складалася з 22 автобусів, друга – з 39. Під час евакуації окупанти відкрили стрілянину на блокпосту на виїзді з міста – у напрямку на Ромни. В автобуси, однак, вони не стріляли.

“Це не був бій, не була перестрілка. Це йшла техніка Росії в супроводі танка, і на броні сиділи люди, вели свою артилерію. Коли вони побачили блокпост, то відкрили хаотичну стрільбу по полю, по деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів”, – розповів голова ОДА Живицький.

Учора евакуювали близько 5000 людей і 1000 приватних авто.