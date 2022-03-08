​Намагатися оточити чотири великі міста 200 тисячами військ, рознесеними на 500 км, можуть лише повні ідіоти, – Арестович

«Буде ще їхнє просування вперед, і ще буде загроза Києву, і будуть ще авіаційні та ракетні удари. Але все це інерція армії мертвих»

Російські війська рухаються Україною за інерцією і ще не зрозуміли, що померли.

Про це написав у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Чесно кажучи, як військовий я не бачу варіантів для російської армії в Україні. Вони ще рухаються за інерцією наказів, але намагатися оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесеними на дистанції 500 км, можуть лише повні ідіоти, – переконаний він. – Вони ще спробують призвати резервістів, нашкребти військ на Кавказі і кинути їх сюди, без бойового злагодження (часу немає) на старих драндулетах. Ще буде якась спроба «штурму Києва», спроба підрізати Харків і Суми, оточити Миколаїв, але це все вже інерція». За його словами, Україні «ще доведеться постріляти».

«І ще буде страшно, і буде ще їхнє просування вперед, і ще буде загроза Києву, і будуть ще авіаційні та ракетні удари, і будуть ще наші смерті, – додав Арестович. – Але все це зомбі-наступ – інерція армії мертвих. Російські війська вже їдуть за інерцією, вони ще не зрозуміли, що померли».

Радник голови ОП також додав, що у Криму «різко стартував продаж квартир» і звідти екстрено вивезли сім'ї співробітників ФСБ, що може свідчити про невтішний для росіян прогноз війни з Україною.

Нагадаємо, за оцінками Генерального штабу, ворог значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.

Станом на ранок 8 березня Росія втратила вже більш ніж 12 000 своїх військових, 303 танки, 80 вертольотів і 48 літаків.