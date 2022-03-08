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Дипломат Маркіян Лубківський став радником міністра оборони

Він відповідатиме за роботу із зарубіжними медіа та міжнародними партнерами.

Дипломат Маркіян Лубківський став радником міністра оборони

Дипломат Маркіян Лубківський став радником міністра оборони Олексія Резнікова. Зоною його відповідальності стане робота із зарубіжними медіа та міжнародними партнерами.

Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Матиму за честь працювати поруч у найскладніший для України час!" - написав Лубківський. 

Нагадаємо, що Маркіян Лубківський - український дипломат, політичний і громадський діяч. У 2003-2004 роках він очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006 року по травень 2009-го був надзвичайним і повноважним послом України в Хорватії (за сумісництвом у Боснії і Герцеговині).

У 2014 році став радником голови Служби безпеки, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов з посади у червні 2015-го після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.

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