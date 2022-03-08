Дипломат Маркіян Лубківський став радником міністра оборони Олексія Резнікова. Зоною його відповідальності стане робота із зарубіжними медіа та міжнародними партнерами.
Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Матиму за честь працювати поруч у найскладніший для України час!" - написав Лубківський.
Нагадаємо, що Маркіян Лубківський - український дипломат, політичний і громадський діяч. У 2003-2004 роках він очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006 року по травень 2009-го був надзвичайним і повноважним послом України в Хорватії (за сумісництвом у Боснії і Герцеговині).
У 2014 році став радником голови Служби безпеки, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов з посади у червні 2015-го після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.