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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" спростувала фейк про підвищення ціни на газ

Частина інформації, яка розсилається з невідомих адрес мешканцям Херсонщини, дійсно є повідомленням компанії, але з датою розсилки за липень 2021 року.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" спростувала фейк про підвищення ціни на газ
Фото: Оператор ГТС України

"Нафтогаз України" спростував інформацію, яку поширюють невідомі в соцмережах серед жителів Херсонщини про начебто можливе підвищення ціни на газ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці газопостачальної компанії.

"За наявною інформацією, серед мешканців Генічеська та Генічеського району (Херсонська область) поширюється інформація про те, що Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" начебто збирається підвищити ціну на газ для населення. Спростовуємо ці дані. Частина інформації, яка розсилається з невідомих адрес, дійсно є повідомленням компанії, але з датою розсилки "липень 2021 року". Частина фейкової інформації сфабрикована невідомими людьми і поширюється в місцевих чатах і групах в соцмережах", - зазначили в ГК "Нафтогаз України".

Компанія повідомила, що не вносила зміни в тарифний план "Фіксований", дія якого завершується 30 квітня 2022 року. 

"Наразі всі клієнти за цим тарифним планом отримують газ за ціною 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - наголосили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти взяли в Херсоні під свій контроль телевежу. Згодом загарбники і медіа країни-агресора почали розповсюджувати фейки про те, що жителі Херсонщини просять прийняти область до РФ.

4 березня загарбники почали звозити до Херсона людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг для "картинки" у росЗМІ.

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