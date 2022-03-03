Російські окупанти взяли під контроль телевежу в Херсоні, - Нацгвардія

Також війська агресора не дають можливості створити зелений коридор.

Російські окупанти взяли в Херсоні під свій контроль телевежу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацгвардії.

"Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й розповсюджуватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть й клаптик нашої землі, все, що буде сказано з боку терористів – брехня", - наголосили в НГУ.

Гвардійці повідомили, що окупанти не дають можливості створити зелений коридор, аби далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой з Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті ще одна пропаганда для російського споживача", - йдеться в повідомленні НГУ.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Харківській ОДА повідомили, що російські окупанти і медіа країни-агресора почали розповсюджувати фейки, начебто жителі Херсонщини просять прийняти область до РФ.

Очільник Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута заявив про те, що російські військові почали встановлювати по місту розтяжки. Зокрема, біля будівлі ТРК "Скіфія".