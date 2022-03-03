Мітки російських окупантів знайшли на будівлях диппредставництв у Києві

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас опублікував у своєму Twitter фото міток російських окупантів для коригування вогню.

"Попереду ще "дипломатичні жертви"?" - написав Маасікас.

Він зазначив, що "подібні знаки знайшли не на одній будівлі дипломатичних представництв у Києві". Щоправда, посол не уточнив, на яких саме об'єктах виявили мітки.

More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5 — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 24 лютого повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки для коригування вогню. Він порадив замальовувати їх або засипати землею.

Невдовзі у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що російські військові злочинці та їхні помічники в Україні почали залишати мітки на об'єктах Укрзалізниці.

У КМДА заявили, що в Україні, у столиці зокрема, збільшилась кількість виявлених міток диверсантів, які залишають на вулицях і будівлях як житлових будинків, так і підприємств. Правоохоронці виявляють і затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки.