Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Мітки російських окупантів знайшли на будівлях диппредставництв у Києві

Фото міток виклав у соцмережу посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Мітки російських окупантів знайшли на будівлях диппредставництв у Києві

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас опублікував у своєму Twitter фото міток російських окупантів для коригування вогню.

"Попереду ще "дипломатичні жертви"?" - написав Маасікас.

Він зазначив, що "подібні знаки знайшли не на одній будівлі дипломатичних представництв у Києві". Щоправда, посол не уточнив, на яких саме об'єктах виявили мітки.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 24 лютого повідомив, що російські окупанти залишають на українських дорогах так звані нічні мітки для коригування вогню. Він порадив замальовувати їх або засипати землею.

Невдовзі у Міністерстві інфраструктури України повідомили, що російські військові злочинці та їхні помічники в Україні почали залишати мітки на об'єктах Укрзалізниці.

У КМДА заявили, що в Україні, у столиці зокрема, збільшилась кількість виявлених міток диверсантів, які залишають на вулицях і будівлях як житлових будинків, так і підприємств. Правоохоронці виявляють і затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також