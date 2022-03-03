Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до жителів України, де вже 8-й день триває національна визвольна війни проти російських окупантів.

"Героїчний народе України! Вже 8-й день триває національна визвольна війни проти російського окупанта. Бліцкриг ворога провалився. Жоден обласний центр не здається без бою. Ніхто не зустрічає окупантів із хлібом та сіллю. Україна переходить до тотального супротиву. В містах і селах люди блокують техніку, нападають на колони забезпечення та захоплюють в полон російських солдатів", - сказав Шмигаль у своєму відеозверненні.

Прем'єр зазначив, що інформаційна хвиля, яку здійняли українці, захопила весь світ, і весь цивілізований світ - на боці України.

"Ми відчуваємо цю підтримку не лише на словах. Тисячі добровольців з усього світу їдуть в Україну, аби воювати на боці свободи. Ми вже отримали тонни зброї від наших партнерів. Генасамблея ООН беззаперечно визнала, що Росія вчинила агресію проти України та вимагає від РФ припинити вогонь", - наголосив Шмигаль.

Він також зазначив, що світ допомагає Україні також і фінансово. Сьогодні було підписано Меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу на суму 1,2 мільярда євро. Найближчим часом також буде підписано угоду про утворення мультидонорського валютного фонду, за участі, зокрема, і позики Світового банку, у сумі 1,8 млрд доларів США.

Прем'єр-міністр України також закликав міжнародні організації, зокрема до МАГАТЕ, щоби ті невідкладно звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над нашими ядерними об’єктами. Шмигаль наголосив, що наразі закрите небо над Україною - це питання безпеки усього світу!

Також він звернувся до ООН та Червоного хреста.

"Після ударів по цивільному населенню весь світ побачив, що російські військові - це терористи, які вбивають мирне населення та не дають можливості надати допомогу постраждалим. В деяких містах діти, люди похилого віку, вагітні жінки опинились в пастці ворога і подекуди вже декілька діб виживають без світла, тепла, води, їжі та медичної допомоги. Окупант не дає зелених коридорів для евакуації. Україна вимагає заради життя і здоров’я людей забезпечити «зелені коридори» для того, щоб ми могли надати допомогу, та евакуювати всіх хто цього бажає і потребує!" - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через мужній спротив українців російські окупанти були змушені змінити тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українським містам – це зізнання, що вони не змогли зробити нічого суттєвого на землі. Усі лінії нашої оборони – збережені.