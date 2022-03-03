Окупанти завдали удару по житловому кварталу, двох школах і приватних будинках, а також будівлі театру, яка пережила Другу світову.

Станом на 18:20 3 березня внаслідок авіаційних ударів у Чернігові з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих осіб та 18 травмованих.

У зв’язку з обстрілами рятувальні роботи призупинено, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Раніше повідомляли, що число жертв авіаударів російських окупантів по Чернігову перевищило два десятки. Станом на 15:30 з-під завалів було вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи тривають, повідомляли у Чернігівській ОДА з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також у ДСНС повідомили, що російська авіація атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється.

Оновлення 19:07. У Патрульній поліції додали, що путінська ракета поцілила в будівлю театру, який пережив Другу світову війну та давав притулок нашим дідам під час бойових дій. Судячи з оприлюднених відомством фото, згорів також чернігівський "Епіцентр".

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: Чернігівська ОДА

Фото: Чернігівська ОДА

Фото: Чернігівська ОДА

Як повідомляли, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

В ОДА наголосили, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч – лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.