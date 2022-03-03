​В Україну із Франції привезуть мощі святої Терези з Лізьє, - Омельченко

Днями у крипті собору Базиліки св. Терези з Лізьє біля вівтаря України відбулася служба Божа за мир і український народ.

Із Франції в Україну найближчим часом можуть привезти мощі святої Терези з Лізьє та її батьків - першого канонізованого подружжя святих Луї та Зелі Мартен.

Про це повідомили на Facebook-сторінці посольства України у Франції.

"Нам пообіцяли і ухвалено рішення про те, що найближчим часом усі ці святі реліквії відвідають Україну. А до цього будуть виставлені у Соборі Св. Володимира Великого у Парижі та в усіх українських церквах Франції", - зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

За інформацією посольства, днями у крипті собору Базиліки Св. Терези з Лізьє біля вівтаря України відбулася служба Божа за мир в нашій державі "та мужній український народ, який протистоїть російській агресії". Під час молитви мощі св. Терези були виставлені до українського вівтаря.

Нагадаємо, 2 березня під час зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск наголосив, що світова спільнота супроводжує "ввесь народ, який страждає від бомбардувань".

23 лютого Понтифік під час традиційної авдієнції виголосив звернення про мир в Україні. Глава Католицької церкви звернувся до вірних і всіх людей доброї волі й оголосив 2 березня день посту за мир в Україні.