​Міненергетики тимчасово заборонило експорт газу з України, - Перелома

Заборона торкнулася також і газу, що зберігається в підземних газосховищах України в режимі "митний склад".

Експорт газу з України тимчасово заборонено.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома.

"Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави. Це відноситься і до газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі «митний склад", - написав Перелома.

Він додав, що обмеження введено наказом Міненерго від 3 березня у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

Нагадаємо, торік у жовтні в компанії "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України, озвучили інформацію, що хочуть запропонувати Євросоюзу свої послуги для зберігання страхового запасу газу. Україна має найбільші сховища в Європі, їх потужність сягає 31 млрд кубометрів газу. Вони використовуються не більше ніж на 60%, а решта 40% виділені для зберігання газу компаній-нерезидентів.