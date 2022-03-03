Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

​Міненергетики тимчасово заборонило експорт газу з України, - Перелома

Заборона торкнулася  також і газу, що зберігається в підземних газосховищах України в режимі "митний склад".

​Міненергетики тимчасово заборонило експорт газу з України, - Перелома
т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома
Фото: Facebook/Сергій Перелома

Експорт газу з України тимчасово заборонено.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома.

"Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати  природний газ із митної території нашої держави. Це відноситься і до газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі «митний склад", - написав Перелома.

Він додав, що обмеження введено наказом Міненерго від 3 березня у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

Нагадаємо, торік у жовтні в компанії "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України, озвучили інформацію, що хочуть запропонувати Євросоюзу свої послуги для зберігання страхового запасу газу. Україна має найбільші сховища в Європі, їх потужність сягає 31 млрд кубометрів газу. Вони використовуються не більше ніж на 60%, а решта 40% виділені для зберігання газу компаній-нерезидентів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також