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Ворог почав цинічно знищувати цілі села: ДСНС показала наслідки бомбардування Яковлівки під Харковом

Зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, троє людей загинуло, сімох поранено.

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області оприлюднило фото і відео наслідків повітряної атаки на село Яковлівка Мерефянської громади Харківського району. У ньому мешкає близько 800 осіб.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

"Ворог так боїться звичайних українських селян, що почав цинічно знищувати цілі села", – констатували у ДСНС.

За даними рятувальників, о 22:57 середи, 2 березня, Яковлівка зазнала ворожої повітряної атаки. Бомбами зруйновано щонайменше 30 приватних будинків, також знищено приватні автомобілі, господарчі споруди.

"Поранень зазнали 7 осіб, врятовано з-під завалів 10 людей. На жаль, троє наших співвітчизників загинули", – повідомили в управлінні ДСНС.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформацію про загиблих і поранених уточнюють.

На місці працюють 20 осіб особового складу і три одиниці рятувальної техніки ДСНС.

Як повідомляли, з 2 по 3 березня Росія жорстко вдарила по Харкову, Ізюму і селах Яковлівка та Хорошево. Ворог за добу убив в області 34 мирні особи, поранив принаймні 285, зокрема 10 дітей. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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