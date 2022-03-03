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Росіяни можуть готувати обстріл власної території, аби звинуватити Україну в атаці на цивільне населення РФ, – Кулеба

Може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну.

Росіяни можуть готувати обстріл власної території, аби звинуватити Україну в атаці на цивільне населення РФ, – Кулеба
Фото: скрін

Росіяни могли направити системи залпового вогню в російському прикордонному селі Поповка на свою територію.

Про це у твіттері написав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Знаючи варварський характер дій Росії, ми боїмося, що може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну”, – зазначив міністр.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на СБУ, також повідомив, що у російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські “гради” розгорнули у бік РФ, у напрямку руху від українського кордону.

У СБУ припускають, що окупанти готують провокацію та обстріл своєї території, аби звинуватити Україну в атаці цивільного населення РФ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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