Росіяни можуть готувати обстріл власної території, аби звинуватити Україну в атаці на цивільне населення РФ, – Кулеба

Може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну.

Росіяни могли направити системи залпового вогню в російському прикордонному селі Поповка на свою територію.

Про це у твіттері написав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Знаючи варварський характер дій Росії, ми боїмося, що може бути підготовлена операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну”, – зазначив міністр.

Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на СБУ, також повідомив, що у російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські “гради” розгорнули у бік РФ, у напрямку руху від українського кордону.

У СБУ припускають, що окупанти готують провокацію та обстріл своєї території, аби звинуватити Україну в атаці цивільного населення РФ.