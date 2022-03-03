У місті Буча на Київщині українські військові підняли український прапор.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Піднімаємо український прапор над містом. Слава Україні! Героям Слава!" - заявили наші захисники.

"Важлива перемога! Місто Буча під Києвом повністю звільнено від окупантів!", - додали у Верховній Раді.

Оновлення 14:12. У Бучі також відновили електропостачання. Про це повідомила ВРУ з посиланням на Оперативний ЗСУ.

“15 000 родин знову мають світло! Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі”, – йдеться у повдомленні.

Тривають роботи з відновлення електропостачання решти будинків міста і навколишніх населених пунктів.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Нагадаємо, вчора зʼявилося відео знищеної російської техніки в Бучі. Там на напрямку Гостомель - Ірпінь - Буча велися тривалі запеклі бої.