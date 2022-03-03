Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Росія завдала авіаційного удару по Києву (оновлено)
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бучі підняли український прапор і відновили електропостачання (оновлено)

15 000 родин знову мають світло.

У місті Буча на Київщині українські військові підняли український прапор.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Піднімаємо український прапор над містом. Слава Україні! Героям Слава!" - заявили наші захисники.

"Важлива перемога! Місто Буча під Києвом повністю звільнено від окупантів!", - додали у Верховній Раді.

Оновлення 14:12. У Бучі також відновили електропостачання. Про це повідомила ВРУ з посиланням на Оперативний ЗСУ.

“15 000 родин знову мають світло! Аварійні бригади ДТЕК оперативно підключили підстанції Гостомель, Бишів і Гореничі”, – йдеться у повдомленні.

Тривають роботи з відновлення електропостачання решти будинків міста і навколишніх населених пунктів.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Нагадаємо, вчора зʼявилося відео знищеної російської техніки в Бучі. Там на напрямку Гостомель - Ірпінь - Буча велися тривалі запеклі бої. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також