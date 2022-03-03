Посольство Польщі опублікувало номер гарячої лінії для українських біженців

Посольство Республіки Польща в Києві опублікувало номери гарячих ліній, якими можуть скористатися українці, що виїжджають за кордон через війну, розпочату в Україні Росією.

Біженців просять телефонувати за номером: +48477217575

Поляків і власників карти поляка усі питання просять скеровувати за номером +48225238880

Нагадаємо, за даними ООН, за тиждень країну залишили до мільйона українців. Найбільше людей виїхали в Польщу - понад 500 тисяч, також популярні напрямки - Румунія, Словаччина, Молдова.