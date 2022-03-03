Посольство Польщі опублікувало номер гарячої лінії для українських біженців

Посольство Республіки Польща в Києві опублікувало номери гарячих ліній, якими можуть скористатися українці, що виїжджають за кордон через війну, розпочату в Україні Росією.
📡Ważne❗️❗️ pic.twitter.com/U9SBUBYYbP— PLinUkraine (@PLinUkraine) March 2, 2022
Біженців просять телефонувати за номером: +48477217575
Поляків і власників карти поляка усі питання просять скеровувати за номером +48225238880
Нагадаємо, за даними ООН, за тиждень країну залишили до мільйона українців. Найбільше людей виїхали в Польщу - понад 500 тисяч, також популярні напрямки - Румунія, Словаччина, Молдова.