Міністерство економіки вимагає забанити Росію у міжнародних торгових організаціях та обвалити рейтинги

Міністерство економіки України звернулось до провідних міжнародних фінансових, торгових і технологічних компаній з проханням боротися з агресією Росії проти України всіма можливими методами. Йдеться про виключення Росії з угод і зміну рейтингів, пише пресслужба міністерства.

«Для цього спрямували низку звернень до впливових економічних компаній та установ. До компаній Moody’s Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group – авторитетних рейтингових агентств, які оцінюють фінансову стійкість різних держав. Наше прохання – знизити кредитний рейтинг росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення по кредитним зобов’язанням та зробить економіку рф більш вразливою», - розповіли у відомстві.

Також МЕУ просить Міжнародне бюро виставок закрити російський павільйон на Expo 2020 в Дубаї та виключити москву зі списку кандидатів на проведення Expo 2030. Від Міжнародної організації праці просять припинити членство росії та Білорусі.

До учасників Генеральної угоди з тарифів і торгівлі українське Мінекономіки звернулось із закликом застосувати найширше ембарго на російську продукцію, або ж застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивіз товарів з РФ до мінімуму.

«До потужних світових IT компаній, таких як Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation та багатьох інших. Наше прохання – заморозити поточні договори з рф, виконання сервісних контрактів, надання будь-яких послуг та ліцензій. Сьогодні низку продуктів цих компаній рф використовує для того, аби вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що протирічить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства», - заявили в міністерстві.

Там підкреслили, що агресія проти України – це виклик усьому цивілізованому світу, на який необхідно реагувати спільно.

«Слід задіяти усі наявні можливості та ресурси, аби змусити росію та Білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру. Розраховуємо на оперативну та конструктивну реакцію світового економічного співтовариства щодо небувалого з часів Другої світової війни факту нападу на незалежну державу в самому серці Європи!», - додали в Мінекономіки.