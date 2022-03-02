Україна отримала багато запитів від міжнародних інвесторів щодо ОВДП, – Буца

Україна ніколи не проводила аукціонів облігацій внутрішньої державної позики в таких екстремальних умовах. У результаті ми отримали понад 8 млрд грн.

Про це в ефірі каналу Bloomberg розповів урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, повідомила пресслужба Мінфіну.

Буца додав, що в уряду не було завищених очікувань щодо результатів аукціону військових ОВДП.

“Ми змогли отримати більш ніж 8 млрд грн, але що також важливо – у нас дуже багато запитів від міжнародних інвесторів. Вони готові інвестувати в Україну. Тому ми будемо і надалі проводити такі аукціони”, – сказав він.

За словами Буци, урядовці проводять постійну комунікацію з міжнародними партнерами. “І разом шукаємо механізми, як вони можуть допомогти Україні. Це країни Великої сімки, МВФ, Світовий банк і багато інших”, – додав Буца.

Також він звернувся до міжнародних інвесторів: “Для вас активи РФ мають бути такими самими, як і активи Північної Кореї чи Венесуели. Знижуйте їхній кредитний рейтинг, поводьтеся з ними, як з найбільш токсичними, які тільки можуть бути. Ці активи такими зараз і є”.

Нагадаємо, в Україні відбувся аукціон з продажу військових облігацій.