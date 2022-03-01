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Марченко зустрівся в онлайн-форматі з фінансовими лідерами країн "Великої сімки", МВФ та Світового банку

Сторони обговорили можливі фінансові інструменти допомоги для посилення української економіки.

Марченко зустрівся в онлайн-форматі з фінансовими лідерами країн "Великої сімки", МВФ та Світового банку
Фото: Пресслужба Міністерства фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в онлайн-форматі з фінансовими лідерами країн "Великої сімки", а також Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Під час зустрічі обговорили можливості надання Україні допомоги для посилення економіки, а також полегшення процедур надання коштів.

Представники країн "Великої сімки", МВФ та Світового банку наголосили "на непохитній підтримці України та солідарності з українським народом", йдеться в повідомленні Мінфіну.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після зустрічі зазначив в інтерв’ю журналістам, що Німеччина має проаналізувати можливі напрями надання підтримки Україні, і найближчими днями сторони планують узгодити це питання.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що країни Європейського Союзу вестимуть "тотальну економічну і фінансову війну проти Росії", наслідки якої відчують усі жителів РФ.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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