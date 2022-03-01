Механізм виплати та доставки пенсій у всій країні погоджено, – Укрпошта

Відділення Укрпошти у великих містах та райцентрах працюють згідно з графіком, окрім регіонів, де йдуть бойові дії.

Про це повідомили у Кабміні.

Роботу у селах обмежено задля економії ресурсів та палива, аби з 5 березня можна було виплатити пенсії та субсидії.

“Щодо пенсій та субсидій – вже погоджений механізм виплати та доставки пенсій по всій країні”, – зазначено у повідомленні.

Також оновлено інформацію на сайті по роботі відділень, щоб у режимі реального часу можна було подивитися, яке відділення працює, в якому графіку, і які послуги надає, а також чи є точкою видачі гуманітарної допомоги.

Перевірити роботу відділення можна за посиланням offices.ukrposhta.ua.

В уряді також додали, що сьогодні вночі перша після війни автівка Укрпошти перетнула кордон і вже в Польщі.

“До кінця тижня плануємо поновити експорт настільки, наскільки це можливо, але впевненість поступово з’являється, як сподіваюсь з’являться літаки, які будуть відвозити через Європу наші експортні товари, а в зворотній бік гуманітарну допомогу. Наша найкраща міжнародна команда не залишить ворогу шансів залишити Україну без міжнародного обміну”, – додали в Укрпошті.

Нагадаємо, національний оператор поштового зв'язку АТ "Укрпошта" 28 лютого відновив роботу своїх поштових відділень з певною зміною правил та особливостями.