ЄC вестиме тотальну економічну війну проти Росії і спричинить крах її економіки, - Ле Мер

Країни Європейського Союзу вестимуть «тотальну економічну і фінансову війну проти Росії», наслідки якої відчують усі жителів РФ.

Про це в ефірі радіо France Info заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер.

«Ми хочемо атакувати серце російської системи, ми націлені на Володимира Путіна, ми націлені на олігархів, але ми також націлені на всю російську економіку, і російський народ теж заплатить за наслідки, – заявив він. – Санкції повинні вдарити швидко, вдарити сильно, і ми вже бачимо наслідки, рубль упав на 30%, валютні резерви Росії тануть, як сніг на сонці».

«Тому ми спричинимо крах російської економіки», – додав французький міністр.

Нагадаємо, ЄС запровадив масштабні санкції проти Росії, зокрема, проти Центробанку РФ та низки тамтешніх банків, і відключив їх від SWIFT. Також запроваджено заборону на експорт товарів і технологій в авіаційній і космічній промисловості і заборону продажу клієнтам з Росії цінних паперів у євро.