У РНБО попередили про можливі диверсії на Сєвєродонецькому "Азоті"

Закликають українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними!

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує інформацію сепаратистів щодо «замінування українськими військовими складів з аміаком» на підприємстві «АЗОТ» (м. Сєвєродонецьк, Україна).

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Центру.

"Повідомляємо, що така інформація є цинічним фейком! Українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічних катастроф!, - сказано в ньому.

"Водночас ЗАСТЕРІГАЄМО! Ворог може вчинити диверсії на підприємстві! Закликаємо українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними!", - зазначено в тексті.

Нагадаємо, диверсанта, який збирався підірвати резервуари з аміаком на Луганщині, відправили за ґрати на 10 років. Бойовик з так званої "народної міліції ЛНР" з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.