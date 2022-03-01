​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
ГоловнаЕкономікаДержава

У РНБО попередили про можливі диверсії на Сєвєродонецькому "Азоті"

Закликають українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними!

У РНБО попередили про можливі диверсії на Сєвєродонецькому "Азоті"

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує інформацію сепаратистів щодо «замінування українськими військовими складів з аміаком» на підприємстві «АЗОТ» (м. Сєвєродонецьк, Україна).

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Центру.

"Повідомляємо, що така інформація є цинічним фейком! Українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічних катастроф!, - сказано в ньому.

"Водночас ЗАСТЕРІГАЄМО! Ворог може вчинити диверсії на підприємстві! Закликаємо українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними!", - зазначено в тексті.

Нагадаємо, диверсанта, який збирався підірвати резервуари з аміаком на Луганщині, відправили за ґрати на 10 років. Бойовик з так званої "народної міліції ЛНР" з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також