Легендарний рок-музикант Мік Джаггер підтримав Україну

Він розмістив на своєму аккаунті в Instagram зображення українського державного прапора

Мік Джаггер (англ. Mick Jagger, нар. 26 липня 1943, Дартфорд, графство Кент) — англійський рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст гурту «The Rolling Stones», засновник і учасник рок-супергурту «SuperHeavy» розмістив на своєму аккаунті в Instagram зображення українського державного прапора в знак підтримки України в її боротьбі.