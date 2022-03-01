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Легендарний рок-музикант Мік Джаггер підтримав Україну

Він розмістив на своєму аккаунті в Instagram зображення українського державного прапора

Легендарний рок-музикант Мік Джаггер підтримав Україну

Мік Джаггер (англ. Mick Jagger, нар. 26 липня 1943, Дартфорд, графство Кент) — англійський рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст гурту «The Rolling Stones», засновник і учасник рок-супергурту «SuperHeavy» розмістив на своєму аккаунті в Instagram зображення українського державного прапора в знак підтримки України в її боротьбі.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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