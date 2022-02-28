Борис Джонсон закликав світових лідерів чинити тиск на Путіна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав керівників держав G7 та інших світових лідерів далі постачати Україні захисною зброю і тиснути на путінський режим, повідомляє CNN.

Після телефонної розмови зі світовими лідерами в понеділок Джонсон повідомив, що всі лідери погодилися з тим, що «доблесний опір України російським військам воістину надихає».

Глава британського уряду також наголосив на необхідності «міжнародного реагування на гуманітарну кризу, що виникає, зокрема, й шляхом підтримки сусідів України в боротьбі з великою кількістю українців, які рятуються від насильства в країні», йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр наголосив на необхідності продовжувати накладати на Росію торгові обмеження та санкції, включаючи SWIFT, службу обміну повідомленнями, яка пов'язує фінансові установи по всьому світу.

У заяві йдеться, що лідери домовилися «використовувати всі можливості, щоб гарантувати, що Путін не здійснить свої амбіції».