Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаСвіт

Борис Джонсон закликав світових лідерів чинити тиск на Путіна

Доблесний опір України російським військам воістину надихає.

Борис Джонсон закликав світових лідерів чинити тиск на Путіна
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав керівників держав G7 та інших світових лідерів далі постачати Україні захисною зброю і тиснути на путінський режим, повідомляє CNN. 

Після телефонної розмови зі світовими лідерами в понеділок Джонсон повідомив, що всі лідери погодилися з тим, що «доблесний опір України російським військам воістину надихає».

Глава британського уряду також наголосив на необхідності «міжнародного реагування на гуманітарну кризу, що виникає, зокрема, й шляхом підтримки сусідів України в боротьбі з великою кількістю українців, які рятуються від насильства в країні», йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр наголосив на необхідності продовжувати накладати на Росію торгові обмеження та санкції, включаючи SWIFT, службу обміну повідомленнями, яка пов'язує фінансові установи по всьому світу.

У заяві йдеться, що лідери домовилися «використовувати всі можливості, щоб гарантувати, що Путін не здійснить свої амбіції».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також