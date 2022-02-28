Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця закликав світ допомогти Україні, яка зараз платить найвищу ціну за свободу та безпеку себе та світу, захищаючись від російської армії.

Про це він заявив у своїй промові в Раді Безпеки ООН.

"Тепер настав час діяти. Час допомогти Україні, яка зараз платить найвищу ціну за свободу та безпеку себе та світу. Якщо Україна не виживе, не виживе міжнародний мир. Якщо Україна не виживе, не виживе ООН, не майте ілюзій. Якщо Україна не виживе, ми не здивуємось, якщо наступною впаде демократія. Але зараз ми можемо врятувати Україну, врятувати Організацію Націй, врятувати демократію та відстояти цінності, в які віримо та за які українці зараз борються та платять своїм життям", - сказав Кислиця.

Він також зазначив, що незабаром виступатиме російський делегат.

"Путін зробив усе, щоб делегітимізувати присутність РФ в ООН. Але мені цікаво, чи була коли-небудь законною присутність РФ в ООН? Цікаво, чи голосували цей зал, ця Асамблея, згідно з абзацом 2 статті 4, за прийняття РФ до ООН в грудні 1991 року, в січні 1992 року чи будь-коли?

Хочу спитати в делегатів, чиї країни проголосували за прийняття РФ до ООН: будь ласка, підніміть руку, якщо ваша країна проголосувала на офіційній сесії у відповідь на лист Єльцина 24 грудня 1991 року, коли він сказав ООН, що Росія хотіла б бути державою-послідовником Радянського Союзу.

Нікого? Мені надягти окуляри? Можливо, мій зір мене підводить і я не бачу жодної піднятої руки. Ніхто не голосував за членство РФ? Я залишу вас із цим. І задумайтесь над цим, коли слухатимете російського делегата".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав західні країни позбавити Росію права голосу в Раді Безпеки ООН. Він також попросив організацію допомогти з доправленням трупів російських солдатів на батьківщину.

24 лютого близько п'ятої ранку президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну і скерував у нашу країну війська. Наступ він пояснив ситуацією на Донбасі, статутом ООН, рішенням Ради Федерації та угодами з ОРДЛО. Путін також заявив, що РФ не може "відчувати себе в безпеці" та розвиватися в умовах постійної загрози, яка "надходить від України".

26 лютого РФ заблокувала резолюцію ООН із засудженням військового нападу Росії на Україну.