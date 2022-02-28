Керівник Енергоатому запропонував МАГАТЕ ініціювати створення 30 км безпечних зон навколо ядерних об’єктів в Україні

Котін сподівається, що агентство не просто висловить глибоку стурбованість.

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін запропонував директору Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Маріано Гроссі ініціювати створення 30 км безпечних зон навколо ядерних об’єктів в Україні.

Він заявив, що безпосередньо біля ядерних об’єктів ДП "НАЕК «Енергоатом»" регулярно відбувається рух російських колон військової техніки, артилерії, потужних систем залпового вогню, поблизу АЕС розриваються снаряди. Це може призвести до вкрай небажаних загроз у масштабах усієї планети, йдеться на сайті ДП.

"У зв’язку з цим ми просимо втручання МАГАТЕ задля недопущення військ окупантів у 30 км зону навколо наших АЕС, а також закликаємо Росію негайно покинути Чорнобильську зону та повернути контроль над ядерними об’єктами там українській стороні!" – зазначив Петро Котін.

Котін висловив сподівання, що МАГАТЕ не лише висловить глибоку стурбованість, але й створить умови для тиску на Росію та зупинення війни в Україні.

Нагадаємо, ворог захопив ЧАЕС 24 лютого. Що російські війська там роблять – невідомо, так само нема даних про стан обʼєктів і ядерних сховищ.