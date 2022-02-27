Голова МАГАТЕ закликав захистити ядерні об'єкти України

Рафаель Гроссі вважає, що необхідно утриматись від дій, які загрожують безпеці українських ядерних установок.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав утриматися від дій, "які можуть поставити під загрозу збереження ядерного матеріалу та безпечну експлуатацію всіх ядерних установок". Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії. Гроссі нагадав про можливі серйозні наслідки будь-яких інцидентів для довкілля та здоров'я людей.

"Безпека та фізична безпека ядерних установок і матеріалів в Україні в жодному разі не повинні бути поставлені під загрозу", - підкреслив Гроссі. Наразі, за його оцінкою, АЕС працюють у нормальному режимі.

У той самий час, за інформацією Державної інспекції ядерного регулювання України, станом на 25 лютого в Чорнобильській зоні перевищено рівень радіації. Через окупацію встановити причини зміни показників радіаційного фону наразі неможливо.

Нагадаємо, 24 лютого після жорстокого бою українські бійці втратили контроль над територією ЧАЕС. Стан обʼєктів ЧАЕС і сховища ядерних відходів невідомий.