У Чорнобильській зоні перевищено рівень радіації. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

“Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону наразі неможливо.

Нагадаємо, 24 лютого премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що окупанти взяли під контроль Чорнобильську зону і всі обʼєкти ЧАЕС. Жертв і постраждалих, за даними керівництва зони відчуження, немає.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що, знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС.