У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)

Інформація щодо атаки на урядовий квартал не підтверджена.

У кількох районах Києва йдуть вуличні бої з окупантами. Інформація щодо атаки на урядовий квартал не підтверджена.

Про це повідомили в пресцентрі ОПУ. Оновлення. У районі центрального залізничного вокзалу відбувається стрілянина.

На Оболоні українські захисники знешкодили диверсійно-розвідувальну групу Росії.

Близько 11 години в столиці знову оголосили повітряну тривогу – містяни мають сховатися в укриття.

Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття. Станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби.

Згодом у КМДА уточнили, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.

Деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

Публікуємо мапу укриттів: