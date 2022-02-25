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У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)

Інформація щодо атаки на урядовий квартал не підтверджена. 

У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: dw.com

У кількох районах Києва йдуть вуличні бої з окупантами. Інформація щодо атаки на урядовий квартал не підтверджена.

Про це повідомили в пресцентрі ОПУ. Оновлення. У районі центрального залізничного вокзалу відбувається стрілянина. 

На Оболоні українські захисники знешкодили диверсійно-розвідувальну групу Росії. 

Близько 11 години в столиці знову оголосили повітряну тривогу – містяни мають сховатися в укриття. 

Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття. Станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. 

Згодом у КМДА уточнили, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. 

Деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

Публікуємо мапу укриттів:

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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