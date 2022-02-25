У Києві в Оболонському районі була зафіксована ворожа диверсійно-розвідувальна група. Таке повідомлення поширили в пресцентрі ОПУ та Міністерстві оборони.

Оновлення 10:55. Сухопутні війська України повідомили про знищення ворожої ДРГ.

За даними з соцмереж, окупант вʼїхав у авто цивільного. Чоловіка врятували перехожі.

Активіст Віталій Шабунін повідомив, що було чутно стрілянину біля пункту запису в тероборону на Овруцькій, 23.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.