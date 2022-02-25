Проти українців ведеться фішингова атака

На електронні адреси та в месенджери надходять листи зі шкідливим вмістом.

Проти українців почалася фішингова атака - на електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Також подібні листи та повідомлення можуть розсилати у месенджери.

"Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації. В жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень! Пам'ятайте про кібергігієну! Бережіть свої життя та Україну!", - йдеться в повідомленні ОДА.

Як повідомляють користувачі в соцмережах, файл зі шкідливим ПО може виглядати так:

Нагадаємо, українськи спецслужби в черговий раз з‘ясували сценарій президента Росії Володимира Путіна, який учора о п'ятій ранку оголосив про збройний напад на Україну. Так, за задумом РФ, силами до 2 тис. спецназівців планується захопити один із двох аеропортів в Києві і засоби управління авіарухом.

У цей же час диверсійні групи, які вже знаходяться на території України, мають вчинити диверсії на електромережах і викликати паніку серед населення. У цей час відбуватиметься масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні. Також, за задумом агресора, відбуватиметься активізація на фронті. У цей час росіяни планують захопити та контролювати основні органи влади - ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил.