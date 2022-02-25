Українські спецслужби мають інформацію про план Путіна з захоплення Києва та розділення України, - ZN.UA

Українськи спецслужби в черговий раз з‘ясували сценарій президента Росії Володимира Путіна, який учора о п'ятій ранку оголосив про збройний напад на Україну.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

Зазначається, що цього разу йдеться не тільки про спосіб нападу, а й його мету.

Так, за задумом РФ, силами до 2 тис. спецназівців планується захопити один із двох аеропортів в Києві і засоби управління авіарухом. Джерела зазначають, що зазначена кількість військовослужбовців забезпечить прибуття основної групи сил в кількості до 10 тис. десантників літаками Іл-76 разом із легкою броньованою технікою і штатним озброєнням повітрянодесантних військ (БТР, Нона, автомобілі).

Управління десантною операцією здійснюватиметься з бортів літаків А-50, які перебуватимуть в повітряному просторі Білорусі та Росії.

Перша частина десанту також може прибути із Білорусі на гелікоптерах чи легких літаках.

У цей же час диверсійні групи, які вже знаходяться на території України, мають вчинити диверсії на електромережах і підстанціях, щоб відключити значну частину міста від електромережі та зв’язку, чим викликати паніку серед населення. За задумом російських окупантів, окремі групи провокаторів мають організувати підпали та акти мародерства, щоб ще більше посіяти паніку та зосередити увагу правоохоронців саме на громадській дезпеці, а не на їх пошуку.

У цей час відбуватиметься масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні. Також, за задумом агресора, відбуватиметься активізація на фронті, можливі провокації по всій лінії кордону з Україною. Росіяни розраховують, що це змусить військово-політичне керівництво України вивезти основну частину військ на лінію оборони, тому в Києві перебуватиме незначна їх кількість.

Задача десанту - блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити/підірвати арсенали, максимально посіяти паніку, створити умови для панічного виходу із Києва "неконтрольованих колон біженців", які блокуватимуть магістралі/дороги, що ускладнить пересування військ, правоохоронних органів дорогами Києва.

Далі, захопити та контролювати основні органи влади - ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил.

На проведення десантної операції дається доба, початок - по мірі готовності, пізно ввечері або вночі. Точна дата проведення операції - невідома, але вона очікується в найближчі дні, в залежності від погоди, розвитку політичної ситуації в світі та переговорних процесів.

Бажаний результат - захопити керівництво держави і заставити підписати "мирну угоду" на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення. При цьому, як зазначають джерела, навіть якщо частина керівництва держави буде евакуйована, хто не-будь із проросійських політиків зможе взяти "на себе відповідальність" і підписати документи, мотивуючи це "втечею" політичного керівництва.

Як результат, Україна може бути розділена на дві частини - за принципом Західної та Східної Німеччини, чи Північної і Південної Кореї. При цьому, РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ.

Радник голови МВС Антон Геращенко також повідомив, що план ворога - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва.

"Найважчий день буде сьогодні. План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРІВ - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin. Захисники Києві напоготові!" - написав Геращенко у Telegram.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав киян дотримуватися комендантської години і бути обережними через диверсійні групи ворога, які зайшли в місто.

"Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував обороною. І я залишусь у столиці. Моя родина також в Україні. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Главу держави", - заявив Зеленський.