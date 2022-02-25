До Щастя і Станиці Луганської вночі намагались прорватись ДРГ ворога

ЗСУ вдарили з артилерії по російській техніці.

У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська цієї ночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Донецькому оперативному районі лишається контрольованою. Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, тактична група сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора проривалися російські повітряні війська.

Десантно-штурмові війська ЗСУ зараз ведуть бій в районах Димера та Іванкова Київської області, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника. Захисники зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.