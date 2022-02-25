ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

До Щастя і Станиці Луганської вночі намагались прорватись ДРГ ворога

ЗСУ вдарили з артилерії по російській техніці. 

До Щастя і Станиці Луганської вночі намагались прорватись ДРГ ворога
Фото: president.gov.ua

У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська цієї ночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти у тил наших військ, але були вчасно виявлені та знищені. 

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Українські захисники нанесли артилерійські удари по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки. Інформація про втрати противника уточнюється", – йдеться у повідомленні. 

Ситуація в Донецькому оперативному районі лишається контрольованою. Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, тактична група сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора проривалися російські повітряні війська.

Десантно-штурмові війська ЗСУ зараз ведуть бій в районах Димера та Іванкова Київської області, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника. Захисники зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також