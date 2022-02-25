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Ворог почав обстріл аеропорту в Рівному

В аеропорт влучила одна ракета. 

Ворог почав обстріл аеропорту в Рівному
Фото: Район.Рівне

Близько 6:10 25 лютого ворожі російські війська почали обстріл аеропорту в Рівному. Про це з посиланням на інформацію начальника ВПС "Рівне-аеропорт" повідомили в пресцентрі ОПУ.

Мер міста Олександр Третяк заявив, що відбулися ракетні атаки на територію Рівненського аеропорту. Влучення тільки одне. Серйозних ушкоджень не завдано. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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