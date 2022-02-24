В умовах воєнного стану через напад Росії банки продовжать роботу, але зняття готівки з рахунків обмежено 100 000 гривень на день.

Про це у Facebook повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Обмеження не враховує зарплати і соціальних виплат і не стосується підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань).

Безготівкові розрахунки – без обмежень. Видача готівки у валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів, заборонена.

Банкомати будуть підкріплюватися готівкою без обмежень. Банкам доручено забезпечити роботу відділень у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Призупиняється робота валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Зафіксовано офіційний курс на 24.02.2022 – 29,25 грн за долар.

"Увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ). Зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України. Банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей", – додав Шевченко.