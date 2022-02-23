Ремонтні роботи на Львівщині цього року охоплять 336 км автодоріг, – ОДА

Цього року на Львівщині планують відремонтувати 336 кілометрів доріг державного та місцевого значення, а також відновити 52 мости. Масштабне оновлення дорожньої інфраструктури регіону пройде в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомила Львівська ОДА.

«У 2010 році на Львівщині відремонтували 0 кілометрів доріг. У 2017 – 179. І це найбільший показник до моєї каденції як голови ОДА. Минулоріч в області в межах «Великого будівництва» відремонтували понад 264 кілометри шляхів. А цього року маємо ще амбітнішу ціль – збудувати та відремонтувати 336 кілометрів доріг і 52 мости», - розповів очільник області Максим Козицький.

За інформацією Львівського облавтодору, йдеться про реконструкцію Західного обходу Львова, будівництво та ремонт ділянок трас Т-14-02, М-30, Н-10, Т-14-01, Т-14-03, Т-14-08, Т-14-15, Т-14-18, Т-14-17, Т-14-24, Т-14-19, Т-18-06, Р-84.

«Також продовжимо реалізацію інвестиційних проєктів для розбудови дорожньої інфраструктури. Зокрема, міжнародного проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні», в рамках якого ремонтуємо такі дороги: Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська на всій протяжності; Т-14-18 Нижанковичі - Самбір – Дрогобич – Стрий на ділянці Нижанковичі – Самбір; Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір на 3-кілометровій ділянці від Хирова у напрямку КПП "Смільниця», - зазначили у САД.

Також в рамках проєкту «Мале Карпатське коло» буде капітально відремонтовано автомобільні дороги М-06 Київ – Чоп та Т-14-24 Сколе – Славське.

Буде влаштовано освітлення транспортної розв’язки на автомобільній дорозі М-10 Львів – Краковець та у селі Наконечне; а також на дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селах Червоне та Ясенівці. Крім цього, будуть відремонтовані ділянки автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп.

«Дороги потрібно не лише будувати і ремонтувати, а й берегти та належним чином обслуговувати. Тому в області з’явиться ще 5 майданчиків для зважування у русі. Два таких на Львівщині вже успішно працюють», - додав Козицький.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що мета програми – до 2024 року відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг.