SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
SaveФОП. Хто насправді «качає» вулицю?
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
МЗС РФ оприлюднило відповіді для США щодо "гарантій безпеки" і допустило "військово-технічні" заходи в разі незгоди (доповнено)
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Українка Камінська прокоментувала новину про свою позитивну допінг-пробу
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Байден заявив про ознаки готовності нападу РФ на Україну "в найближчі кілька днів"
Байден заявив про ознаки готовності нападу РФ на Україну "в найближчі кілька днів"
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
Міноборони Великобританії опублікувало карту з можливими маршрутами вторгнення Росії в Україну
ГоловнаЕкономікаДержава

З початком сезону на Львівщині розпочнуть оновлення туристичних доріг Малого карпатського кола

Роботи з реалізації проєкту стартували ще минулого року.

У 2022 році в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується розпочати оновлення цілої низки автошляхів, які з’єднують  рекреаційні курорти Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття. Про це повідомила Служба автодоріг Львівської області у Facebook.

Ці дороги є частиною проєкту Мале Карпатське коло, який має на меті з’єднати якісним сполученням курорти західноукраїнських областей і державний кордон.

«2022 рік стане роком Малого Карпатського кола. Саме так, цього року ми зосередимо максимум уваги для реконструкції та ремонту доріг, які ведуть до карпатських гір. Йдеться про автомобільні дороги державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, а також низку доріг місцевого значення», - розповіли в облавтодорі.

Роботи з реалізації проєкту стартували ще минулого року. Тоді уздовж доріг було відремонтовано 6 штучних споруд.

«При настанні сприятливих погодних умов ми розпочнемо масштабні роботи для розбудови туристичного напрямку. Це буде сучасна дорожня інфраструктура з якісним дорожнім покриттям, велодоріжками, тротуарами, освітленням та заходами безпеки дорожнього руху», - підкреслили в автодорі.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що мета президентської програми – до 2024 року відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також