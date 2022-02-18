З початком сезону на Львівщині розпочнуть оновлення туристичних доріг Малого карпатського кола

Роботи з реалізації проєкту стартували ще минулого року.

У 2022 році в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується розпочати оновлення цілої низки автошляхів, які з’єднують рекреаційні курорти Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття. Про це повідомила Служба автодоріг Львівської області у Facebook.

Ці дороги є частиною проєкту Мале Карпатське коло, який має на меті з’єднати якісним сполученням курорти західноукраїнських областей і державний кордон.

«2022 рік стане роком Малого Карпатського кола. Саме так, цього року ми зосередимо максимум уваги для реконструкції та ремонту доріг, які ведуть до карпатських гір. Йдеться про автомобільні дороги державного значення Т-14-24 Сколе – Славське та М-06 Київ – Чоп, а також низку доріг місцевого значення», - розповіли в облавтодорі.

Роботи з реалізації проєкту стартували ще минулого року. Тоді уздовж доріг було відремонтовано 6 штучних споруд.

«При настанні сприятливих погодних умов ми розпочнемо масштабні роботи для розбудови туристичного напрямку. Це буде сучасна дорожня інфраструктура з якісним дорожнім покриттям, велодоріжками, тротуарами, освітленням та заходами безпеки дорожнього руху», - підкреслили в автодорі.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що мета президентської програми – до 2024 року відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг.