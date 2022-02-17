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На Луганщині цьогоріч почнеться оновлення траси Р-66 за кошти ЄІБ

Ремонту підлягає 122 км дороги.

На Луганщині цьогоріч почнеться оновлення траси Р-66 за кошти ЄІБ

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо кредитування відновлення доріг Сходу України. Завдяки цьому, зокрема, 2022 року у Луганській області розпочнеться масштабне оновлення траси Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» — Луганськ.

Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Вже цього року ми розпочинаємо масштабне оновлення 122 км дороги Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» — Сватове — Лисичанськ — Луганськ. З’єднаємо якісним автомобільним сполученням міста Троїцьке, Сватове, Кремінна та Сєвєродонецьк. Нагадаю, що на Сході України за останні 2 роки вже оновлено 661 км державних доріг», — зазначив очільник Мінінфраструктури.

Проєкт планується реалізувати в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Кубраков також додав, що у День єднання 16 лютого в України було «одразу кілька інфраструктурних перемог». За його словами, нарешті вдалося домовитись з Польщею щодо обміну 20 тисячами дозволів на вантажні автоперевезення у серпні і ще 10 тис. у листопаді.

«Вперше за останні 5 років діалог з Міністерством інфраструктури Польщі повернувся у конструктивну площину… Транспортної кризи з Польщею не буде», — зазначив міністр.

Також вдалося домовитись з міжнародним зернотрейдером щодо запуску низки інфраструктурних проєктів у порту Чорноморська на понад 100 млн доларів. Зокрема йдеться про реконструкцію та будівництво причалів, розширення підхідних залізничних шляхів. Це, за словами Кубракова, забезпечить підвищення вантажообігу порту й надходжень від портових зборів.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», за словами заступника керівника Офісу президента, координатора цієї програми Кирила Тимошенка, цьогоріч планується реалізувати 715 проєктів, а також оновити 5,5 тис. км державних доріг.

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