ДБР встановило, що вартість "Більшовика" занизили на 3 млрд гривень

Більшість будівель приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу оцінили як склади.

Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань вважає, що реальна вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" становить орієнтовно 4,5 млрд гривень. Тобто вартість "Більшовика" при приватизації занизили на 3 млрд гривень.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва. Це єдина відкрита ухвала в держреєстрі по цій справі, повідомляє видання "Наші гроші".

Вартість акцій заводу визначалась аудитором на підставі вихідної інформації щодо об’єктів оцінки, в тому числі об’єктів нерухомості – будівель та споруд.

Стартова вартість аукціону визначена на підставі звіту про оцінку майна, виконаного "Консалтинговою компанією "Ессет Експертайз" на замовлення "КПМГ-Україна", яке на підставі договору з Фондом держмайна було радником з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ "ПКМЗ".

"За результатами проведення судовими експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України судової експертизи оцінка, наведена у звіті, виконаному компанією "Ессет Експертайз", не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки", – йдеться в ухвалі.

Зокрема, звіт не містить пояснень/обґрунтувань, яким чином проведено розбиття загальної площі будівель на виробничо-складські будівлі, будівлі торгового призначення та офісні будівлі. Відповідно до даних звіту, переважна більшість будівель віднесена до виробничо-складських будівель, що суттєво впливає на визначену у звіті вартість нерухомого майна.

"З урахуванням наведеного вище, суб’єктивність розбиття загальної площі будівель за призначенням без надання чіткого алгоритму віднесення будівель до певного типу, дає підстави сумніватись в достовірності визначеної вартості та її об’єктивності", – вважають судді.

Згідно з листом Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, реальна вартість 100% акцій АТ "ПКМЗ" становить орієнтовно 4,5 млрд грн, оскільки переможець аукціону отримав не лише будівлі заводу, а й фактично 35 га землі, що розташовані близько до центру міста Києва, біля станції метро "Шулявська".

Відповідно до постанови слідчого, вказані 44 об’єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя 26 січня наклав арешт на будівлі та споруди ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

Йдеться про 44 об’єкти нерухомості загальною площею 223 тис кв м за адресами: у Києві – проспект Перемоги, 49/2, вул. Олекси Тихого, 70-А, вул. Гарматна, 9, вул. Гарматна, 4, вул. Вадима Гетьмана (вулиця Індустріальна), 2; Черкаська обл., Драбівський р., смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, 35.

За матеріалами провадження, невстановлені досудовим розслідування службові особи Фонду державного майна вчинили зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб під час приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод", що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що 27 жовтня ФДМ провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Через кілька тижнів після аукціону голова ФДМ Сенниченко подав у відставку.

На початку грудня Сенниченко повідомив, що 1,4 млрд гривень за приватизацію колишнього "Більшовика" надійшли до бюджету.

29 грудня після розгляду повторної заяви Антимонопольний комітет надав ТОВ "Дженерал Комерс" дозвіл на придбання АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.

Заснований в 1882 році, "Перший київський машинобудівний завод" випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в тих, котрі досі працюють, зношене на 80%.