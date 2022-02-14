Міністр інфраструктури: про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться

Україна налагодила альтернативний маршрут для обходу комерційними суднами заборонених Росією для судноплавства зон Чорного моря. Про блокаду українських чорономорських портів наразі не йдеться.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Сьогодні буде завершено обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 метрів підтверджено, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними. Після отримання повних результатів, усі необхідну інформацію буде розіслано суднам. Про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться", - написав Кубраков.

На підтвердженням цього він зазначив, що сьогодні з зернового термінала Neptune у порту Південний новим коридором пройшов балкер MV Melia. Наразі це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалось цим маршрутом.

Нагадаємо, напередодні Росія заявила про перекриття 13-19 лютого практично всього півдня Азовського моря та північно-західної частини Чорного моря під приводом проведення військово-морських навчань. РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів. У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні, зауважили у ВМС ЗСУ.

10 лютого Росія скасувала перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки, але залишила чинними обмеження для Чорного моря.