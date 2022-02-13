Тільки 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Українська правда".

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Бізнесмен, колишній віцепрем'єр Борис Колесніков прокоментував публікацію. Колесніков назвав публікацію неправдивою і наголосив, що залишається в Україні.

"Я в Києві і нікуди не збираюся до 1 березня (фінал Ліги Чемпіонів у Швеції)", – написав Колесніков у фейсбуці.

Фото: УП Борт Бориса Колеснікова

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

За даними УП від двох джерел до ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Водночас, за даними УП, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

Фото: УП Борт Рината Ахметова у неділю, 13 лютого

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

Фото: УП

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого – Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Ставніцера повідомили УП, що він полетів у відрядження і днями повернеться в Україну.

У пресслужбі Хмельницького зазначили, що він полетів із командою на навчання і має повернутися в Україну 20 лютого. Там додали, що цей тур був запланований за три місяці і діти Хмельницького лишаються в Україні.

Фото: УП

Фото: УП

Вранці 13 лютого в соціальних мережах почала поширюватися інформація про ймовірне закриття повітряного простору над Україною. Міністерство інфраструктури запевнило, що інформація про закриття повітряного простору України через загрозу вторгнення Росії не відповідає дійсності.

Водночас Україна не рекомендує авіаційним компаніям літати над Чорним морем через навчання російських військ у цьому регіоні.

Увечері в неділю відбулося термінове засідання уряду, на якому ухвалили рішення виділити 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною. Гроші візьмуть із Резервного фонду.