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Показник використання громадами коштів ДФРР у 2021 сягнув рекордної цифри, – Чернишов

У найближчій перспективі планується, що ДФРР буде складати 1,5% державного бюджету.

Показник використання громадами коштів ДФРР у 2021 сягнув рекордної цифри, – Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Міністерство регіонального розвитку

За 2021 рік показник використання громадами коштів Державного фонду регіонального розвитку був рекордним за всю історію існування. Йдеться про 96,5%, а це – понад 300 важливих проєктів по всій Україні, цитує колонку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова у виданні "Українська правда" пресслужба Мінрегіону

"Державний фонд регіонального розвитку – це інструмент, який наочно демонструє підтримку регіонів з боку держави. Громади активно користуються цим ресурсом і рекордні показники минулого року це підтверджують. Активність щороку збільшується. У найближчій перспективі ми плануємо, що ДФРР буде складати 1,5% (а згодом – 2%) державного бюджету", – підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

Він також наголосив, що важливими для фонду є проєкти, котрі створюють додану вартість, нові робочі місця, акумулюють сплату податків до бюджетів громад та залучення інвестицій. 

У пресслужбі Мінрегіону додали, що Державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року передбачає підвищення конкурентоспроможності регіонів. У її рамках планується розширення практики створення Центрів розвитку креативної економіки навіть у невеликих містах. Створення таких центрів буде профінансовано у тому числі коштом ДФРР вже у 2022 році.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що у 2022 році громади отримають рекордну підтримку від держави на розвиток та розбудову інфраструктури.

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