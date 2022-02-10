В Кропивницькому проведуть комплексну реконструкцію обласної клінічної лікарні

У 2022 році планується розпочати реконструкцію та модернізацію 48 обласних лікарень

У Кіровоградській обласній клінічній лікарні цього року пройде масштабна реконструкція, під час якої у медзакладі буде створено сучасний операційний блок та проведено комплексну заміну інженерних комунікацій. Подробиці майбутніх перетворень повідомили у Кіровоградській ОДА.

«Будівництво охопить фактично всі відділення Кіровоградської обласної лікарні. Наразі вже розпочалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації», - йдеться у повідомленні пресслужби облдержадміністрації у Facebook.

Обласна лікарня у Кропивницькому стала частиною проєкту реконструкції обласних лікарень, який цього року реалізовуватиметься у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Реалізація проєкту має на меті створення якісних умов для персоналу та пацієнтів лікарні шляхом проведення комплексної модернізації опорного закладу охорони здоров'я в області», - зазначила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

Окрім реконструкції операційного блоку, у лікарні проведуть також капітальний ремонт гематологічного відділення, модернізують систему електропостачання та обладнають резервні електростанції відділень для лікування хворих на COVID. Додатково реконструюють тепловий пункт під котельню та приміщення харчоблоку.

Нагадаємо, у 2022 році планується розпочати реконструкцію та модернізацію 48 обласних лікарень – по одній дорослій та одній дитячій у кожному регіоні. 29 із них оснастять вертолітними майданчиками для оперативної доставки пацієнтів за допомогою санітарної авіації. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.