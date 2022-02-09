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На Одещині цьогоріч відремонтують трасу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

Загалом планується завершити ремонт 156 км доріг.

На Одещині цьогоріч відремонтують трасу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ

У межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” цього року планується повністю виконати та завершити ремонти 156 км автодоріг Одеської області. Про це повідомляє Одеська ОДА.

За словами начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитра Рибалки, серед пріоритетних проєктів –  будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, а також капітальний ремонт 19-ти ділянок автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса. 

У межах реконструкції та капітального ремонту траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, протяжність якої у межах Одеської області становить 43,1 км, побудують 2-рівневу транспортну розв’язку у місці перетину із автодорогою М-28 Одеса – Южний – /М-14/.

Також, за інформацією одеської САД, цього року планується завершити основні роботи з будівництва мосту через Сухий Лиман; відремонтувати автомобільну дорогу Р-33 та завершити основні будівельні роботи на дорозі до Одеського морського торговельного порту.

Одним з нових проектів в дорожньо-будівельній сфері Одещини стане облаштування велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування державного значення – “Велике та мале велокола” – загальною протяжністю 458 км. 

В Одеській ОДА також нагадали, що у 2021 році за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в області збудовано та відремонтовано 186 км державних доріг та 70 км місцевих доріг.реилнт 

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

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