Імпорт газу з Європи у січні зменшився на 90%, - Оператор ГТС України

Імпорт газу до України у січні 2022 року порівняно із січнем 2021 року скоротився на 90%, до 44,8 млн кубометрів.

Про це свідчать дані ТОВ "Оператор ГТС України".

"У січні 2022 року обсяг транспортування природного газу з ЄС до України склав 44,8 млн кубометрів. Це на 90% нижче обсягів січня 2021 року, однак втричі більше, ніж у грудні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що із загального обсягу газу 32,2 млн кубометрів надійшло з Угорщини (у 12,5 рази менше, ніж у січні 2021 року). Крім того, минулого місяця відновився імпорт зі Словаччини на рівні 12,1 млн кубометрів (у 3 рази нижче, ніж у січні 2021 року), а імпорт з Польщі становив 0,5 млн кубометрів (у січні 2021 року не відбувався).

Повідомляється також, що експорт разом з реекспортом газу з України до країн Європи за січень 2022 року становив 178,0 млн кубометрів. Це на 25% менше, ніж у січні 2021 року. Зокрема, експорт до Угорщини склав 155,0 млн кубометрів газу (-7% до січня 2021 року), до Словаччини - 14,1 млн кубометрів (у 2,5 раза більше), до Польщі - 0,7 млн кубометрів (-99%).

У січні також відновився експорт у балканському напрямку - до Румунії експортували 8,3 млн кубометрів газу (у січні 2021 року не відбувався).

Нагадаємо, у січні 2022 року транзит природного газу українською газотранспортною системою (ГТС) склав 1,664 млрд куб. м. Це на 57% нижче від обсягів за аналогічний період 2021 року.