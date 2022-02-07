Транзит російського газу через Україну в січні зменшився на 57%

Відновився транзит газу у балканському напрямку, однак суттєво скоротились поставки до Словаччини та Польщі.

У січні 2022 року транзит природного газу українською газотранспортною системою (ГТС) склав 1,664 млрд куб. м. Це на 57% нижче від обсягів за аналогічний період 2021 року.

Про це інформує пресслужба Оператора газотранспортної системи України.

Так, транзитні обсяги до Словаччини склали 1,04 млрд куб. м, що на 53% нижче, ніж роком раніше. При цьому поставки до Словаччини становлять 62,5% від загальних обсягів транзиту.

На 1,3% збільшився транзит до Молдови. Він склав 398 млн куб. м порівняно з січнем 2021 р.

Також у 2022 році відновився транзит до Румунії в обсязі 116 млн куб. м газу, що на 24,6% менше, ніж у січні 2021 року.

Транзит до Польщі скоротився і склав 110 млн куб. м, що на 66% менше, порівняно із січнем минулого року.

"У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57% до 53,7 млн куб. м, порівняно з січнем 2021 року. Це суттєво нижче від мінімального заброньованого обсягу згідно з чинною транзитною угодою", – наголосили в ОГТСУ.

Фото: ОГТСУ

Нагадаємо, транзит природного газу через Україну у 2021 році становив 41,6 млрд куб. м при заброньованих 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей. Середньодобовий обсяг транспортування – 114,8 млн куб. м.

Як повідомляли, 1 лютого "Газпром" удвічі збільшив транзит газу через Україну– до 107 млн куб. м на добу. "Оператор ГТС" пояснив, що росіяни "просто повернулися до контрактних обсягів".

Як повідомляли, 1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.