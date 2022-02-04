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Кубраков розповів, як ЗВТ з Туреччиною вплине на українську інфраструктуру

Міністр назвав домовленості історичними.

Кубраков розповів, як ЗВТ з Туреччиною вплине на українську інфраструктуру
Фото: Пресслужба

Домовленості в рамках підписаної 3 лютого угоди про ЗВТ між Україною та Туреччиною стануть основою для поглиблення співпраці та реалізації нових інфраструктурних проєктів. 

Про це після участі у засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков

Зокрема, це стосується повної лібералізації автомобільних перевезень, співпраці на морі, розширення географії авіаперельотів між країнами та туризму.  

"У рамках Угоди про ЗВТ досягнуто історичну домовленість – про повну лібералізацію автомобільних перевезень. Невдовзі буде знято обмеження для українських автоперевізників на ринку Туреччини, зокрема це стосується і в’їзду порожнього транспорту. Тобто фури зможуть заїжджати порожніми та повертатися з товарами", - розповів Кубраков. 

Окремо міністр акцентував увагу на розширенні співпраці України та Туреччини у дорожній галузі. 

“Бізнес обох країн уже інтенсивно співпрацює. Це помітно, зокрема, у дорожній галузі. Турецькі компанії активно присутні на українському дорожньому ринку”, - зазначив він.

Олександр Кубраков зауважив, що низка турецьких компаній вже залучені до будівництва ключових доріг у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”: М-30 Стрий – Ізварине, Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта тощо. 

“Саме турецькі компанії будують позакласові мости – у Кременчуці та Запоріжжі. Сподіваюсь, що співпрацю вдасться розширити завдяки новим проєктам, зокрема і будівництву концесійних доріг”, - наголосив він.

Міністр також висловив сподівання на участь турецьких партнерів та інвесторів в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг.

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